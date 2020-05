Preparar o almoço ou o jantar é um autêntico calvário para milhares. Mais difícil do que confecioná-lo é decidir o que fazer. Sem ideias para as próximas refeições? Temos uma dezena de propostas para si! Das sopas mais nutritivas aos pratos que se preparam num ápice, sem esquecer as sobremesas mais irresistíveis, algumas delas em versões light e menos calóricas, são muitas as sugestões sãs para levar à sua mesa. Encontra mais receitas no site da revista Prevenir.

1. Sopa de legumes sem batata

É o início perfeito para qualquer refeição. Uma versão com metade das calorias mas com todo o sabor de um caldo nutritivo. Deliciosa e nutritiva, é a solução ideal para um detox depois de um período de festas. Também é o complemento ideal para uma dieta de emagrecimento. Pode ainda adicionar-lhe 200 gramas de cenouras às rodelas cozidas.

2. Quiche light de bacalhau com espinafres

Um prato delicioso e equilibrado numa versão revista e aprovada pela nutricionista Patrícia Segadães. Acompanhada com uma salada ou com legumes salteados, é a refeição perfeita para quem pretende perder ou manter o peso. Em vez de bacalhau, pode utilizar sobras de pescada cozida na sua confeção. Se gostar, substitua os espinafres por agriões.

3. Salada de massa com brócolos e salmão fumado

Uma refeição nutritiva e saborosa, plena de paladar, com um delicioso travo a mar, perfeita para quem se preocupa com a alimentação que faz no quotidiano. Os mais pequenos lá de casa também a vão querer provar! Se preferir, pode usar outro tipo de massa na confeção da receita ou recorrer a outros fumados, como a truta ou o bacalhau.

4. Bacalhau à Braz reinventado

Uma versão (muito) mais light e saudável do que a da receita tradicional que vai permitir, quer às crianças, quer aos adultos, um maior consumo de vegetais. E se a experimentasse já no próximo fim de semana? Para uma versão vegetariana, retire o bacalhau e dobre a quantidade de alho-francês. Se a experimentar, irá por certo gostar!

5. Risoto light com abóbora e cogumelos

Sem manteiga nem queijo, esta versão vegetariana, adaptada para intolerantes à lactose, mantém a textura da receita original, mas com (muito) menos calorias. Vai ser difícil experimentar e não repetir. Vai uma aposta? Esta receita foi criada para a Prevenir pela nutricionista Patrícia Trindade. Uma dose deste risoto tem apenas 206,7 calorias.

6. Rolo de carne light com tomate e couve-lombarda