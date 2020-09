Doce de cacau e bolacha

Preparação

1. Misture todos os ingredientes, exceto as bolachas. Leve ao lume até levantar fervura. Vá mexendo para não pegar ao fundo.

2. Quando ferver, diminua o lume e deixe cozinhar durante cerca de cinco minutos.

3. Deite este preparado num tabuleiro coberto com as bolachas. Depois de arrefecer, polvilhe com canela e corte em quadrados ou retângulos.