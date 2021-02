Brigadeiros light com pasta de caju

Preparação

1. Retire os caroços das tâmaras. Coloque-as juntamente com o óleo de coco num tacho e leve a lume brando, durante cerca de dois minutos, até ficarem macias e o óleo de coco derreter, envolvendo os dois ingredientes para evitar queimar os frutos.

2. Disponha, num processador de alimentos, a pasta de caju, o cacau cru em pó, as sementes de chia, a mistura de tâmaras e o óleo de coco e adicione cerca de 0,5 dl de água. Misture até obter uma mistura pastosa e homogénea.

3. Coloque o preparado num tacho e cozinhe em lume brando, mexendo continuamente até o preparado descolar do fundo do tacho. Retire do lume e deixe arrefecer.

4. Quando a pasta de brigadeiro estiver fria, molde bolas de tamanho pequeno. Pode utilizar as mãos ou, se preferir, recorrer a duas colheres de chá.

5. Passe as bolas por lascas de coco ou coco ralado ou raspas de chocolate com 85% de cacau, a gosto, para cobrir toda a sua superfície. Leve ao frigorífico durante cerca de oito horas.

6. Coloque as bolas em formas de papel e sirva-as frias. Bom proveito!