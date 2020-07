Granola caseira com tâmaras e quinoa

Dicas

Substitua metade das tâmaras por alperces secos e, em vez das bagas de arónia, use bagas de goji. Vai gostar do sabor! Com ingredientes nutritivos e naturais, a versão original desta granola que aqui lhe propomos é muito completa. Isenta de glúten e sem açúcares adicionados, está repleta de gorduras saudáveis e de fibras, que promovem a saciedade prolongada. Tem cerca de mais 0,9 gr de proteínas e mais 3,3 gr de hidratos de carbono e menos 11,2 gr de gordura e 17,9 kcal do que as granolas tradicionais. Além disso, a quinoa e o trigo-sarraceno são ricos em proteínas e fibras e, por isso, absorvidos lentamente pelo organismo, garantindo o equilíbrio dos níveis de açúcar no sangue. O elevado teor em fibras desta versão desenvolvida por Patricia Trindade, especialista em nutrição no Instituto Prof. Teresa Branco, favorece o funcionamento do trânsito intestinal. Uma porção de 40g fornece aproximadamente 170,1 kcal, 11,4 gr de gordura, 5 gr de proteínas e 11,7 gr de hidratos de carbono.