Quiche light de bacalhau com espinafres

Preparação

1. Salteie os espinafres congelados numa frigideira com duas colheres de sopa de azeite, alho em pó e pimenta. Num tacho, coza o bacalhau já desfiado.

2. Numa frigideira, refogue a cebola e o alho picado com três colheres de sopa de azeite. Depois de alourada a cebola, adicione o bacalhau já cozido e desfiado, deixe refogar, acrescentando pimenta e noz-moscada. No final, envolva os espinafres no preparado.

3. Num recipiente à parte, separe as claras das gemas dos ovos e bata as claras em castelo.

4. Adicione as gemas ao preparado da frigideira, envolvendo bem. No final, adicione as claras em castelo ao preparado, envolvendo-as.

5. Coloque todo o preparado numa tarteira e polvilhe com queijo ralado. Leve ao forno durante 10 minutos. Sirva morno ou frio.