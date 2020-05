Bolo de especiarias com peras assadas

Preparação

1. Ligue o forno a 180º C. Lave cuidadosamente as peras em água corrente. Seque-as com um pano e reserve-as para uso posterior.

2. Bata a manteiga com o açúcar amarelo. Junte o mel, o ovo, a raspa de limão e o leite e misture bem até obter um preparado homogéneo.

3. Adicione, a pouco e pouco, a farinha, o fermento em pó, o sal, a canela e o gengibre em pó e envolva bem. Bata energicamente durante uns minutos.

4. Unte uma forma redonda com cerca de 20 centímetros de diâmetro com manteiga e polvilhe-a com farinha.

5. Verta a massa do bolo na forma e introduza as peras. Tenha o cuidado de não as juntar demasiado nem de as aproximar muito dos rebordos da forma.

6. Leve o bolo a cozer durante cerca de 35 minutos, verificando ocasionalmente a evolução do crescimento da confeção.

7. Retire o bolo do forno depois de cozido e desenforme-o depois de arrefecer. Sirva-o morno ou frio polvilhado com açúcar em pó.