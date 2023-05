Peixinhos-da-horta da avó

Preparação

Cortar o feijão-verde em tiras fininhas e cozê-lo em água até estar macio. Retirar o feijão-verde da água e deixar arrefecer.

Picar a cebola e o tofu em cubos bem pequenos e ralar os dentes de alho.

Numa tigela, adicionar os ovos e bater bem. Juntar o feijão-verde, a cebola, alho, sal, pimenta e, por fim, a farinha e o fermento.

Misturar tudo e reservar durante cinco a dez minutos. Isto vai permitir que o fermento faça efeito e os peixinhos da horta fiquem mais fofinhos.

Levar uma frigideira a lume médio com um pouco de azeite e fritar os peixinhos-da-horta dos dois lados, mais ou menos durante quatro a seis minutos de cada lado.

Para o molho: num recipiente pequeno, misturar todos os ingredientes. Servir com os peixinhos da horta.

Sugestão para servir: arroz de tomate e salada de alface e pepino com azeite, limão e sementes de abóbora.

Como conservar: os peixinhos-da-horta podem ser conservados no frigorífico por até dois dias num recipiente com tampa. Em alternativa, pode congelá-los depois de prontos. Deixe arrefecer e coloque num saco com fecho, sem sobrepor, e congele por até três meses. Quando quiser oferecer, deixe descongelar no frigorífico durante a noite e depois aqueça numa frigideira ou no forno.

Como adaptar: O único cuidado a ter é com o feijão-verde: até o bebé ter 12 meses, precisa de estar bem cozido. Até aos nove meses, pode oferecer o peixinho-da-horta cortado ao meio. Depois de o bebé fazer a pinça fina, pode cortar em pedaços pequenos para que ele possa agarrar com a ponta dos dedos.