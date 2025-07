1. Um ovo perfeitamente redondo vendido por mais de 500€

Em Somerset, Inglaterra, uma funcionária de quinta chamada Lesley Stevens fez uma descoberta tão rara que atraiu a atenção dos media: um ovo quase perfeitamente esférico. O ovo foi posto por uma galinha chamada “Pumpkin” e destacou-se por ter uma forma praticamente idêntica à de uma bola de pingue-pongue — algo que especialistas consideram ser um fenómeno “um em mil milhões”.

Intrigada, Stevens colocou o ovo em leilão no eBay. A licitação subiu rapidamente e o ovo foi vendido por mais de 500€. O valor foi doado a uma instituição de apoio a sobreviventes de abuso sexual, o Support for Survivors.

2. O misterioso roubo de 280 mil ovos nos EUA

Num caso digno de um filme policial, uma das maiores produtoras de ovos dos Estados Unidos, a Cal-Maine Foods, foi vítima de um roubo que levantou sérias suspeitas sobre esquemas de mercado e segurança alimentar. Em abril de 2025, um camião que transportava 280 000 ovos desapareceu misteriosamente.

O mais surpreendente? Os ovos tinham um valor comercial superior a 100 000 dólares. Pouco tempo depois, os responsáveis pela empresa receberam uma exigência de pagamento para recuperar a mercadoria, levantando suspeitas de que o roubo teria sido planeado com envolvimento interno. O caso reacendeu o debate sobre o controlo de preços e especulação no setor alimentar, num contexto em que os preços dos ovos dispararam nos EUA.

3. A galinha que pôs um ovo dentro de outro ovo

No Reino Unido, uma família ficou estupefacta ao descobrir que a sua galinha doméstica, “Gail”, tinha posto um ovo gigantesco — com mais de três vezes o tamanho habitual. Ao abrirem o ovo, o espanto foi ainda maior: lá dentro havia outro ovo completo.

Este fenómeno raro é conhecido como "ovo dentro de ovo" e acontece quando um ovo parcialmente formado retorna ao oviduto da galinha e é revestido por uma nova camada de clara e casca. Apesar de ser inofensivo, é extremamente raro e quase impossível de replicar em laboratório.

4. Ovos da Páscoa... com mais de 30 anos

Quando Ashley Woolston decidiu vasculhar uma antiga gaveta da sua avó, não esperava encontrar ovos da Páscoa cozidos e pintados com mais de três décadas. Guardados como recordação, os ovos estavam intactos por fora — mas a jovem não resistiu à curiosidade de abrir um deles.

Ao quebrar a casca, ouviu-se um “pop” súbito: o interior do ovo tinha acumulado gases ao longo de décadas e explodiu parcialmente com o contacto com o ar. O cheiro era, como seria de esperar, insuportável. Ashley partilhou o momento no TikTok, onde o vídeo atingiu mais de 7,5 milhões de visualizações.

5. Arremesso de ovos: um desporto com raízes medievais

Uma aldeia inglesa faz da prática de atirar ovos ao ar a mais de 100 km/h o seu desporto oficial. Todos os anos, em Swaton, realiza-se o World Egg Throwing Championships, uma competição com raízes que remontam ao século XII. Reza a lenda que os monges da abadia local atiravam ovos para atravessar o rio e alimentar os mais pobres.

Hoje, o campeonato atrai participantes de todo o mundo que testam a força, precisão e agilidade em provas como o arremesso de ovo a longa distância ou o “ovo-volley”. Há até categorias com equipamentos de proteção — porque, sim, os ovos podem magoar. A edição de 2024 incluiu lançamentos que ultrapassaram os 193 km/h.