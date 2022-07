Açorda de bacalhau

Preparação

Descasque o alho.

Coza, retire a pele e as espinhas e lasque o bacalhau.

Corte o pão em fatias finas.

Confeção:

Num almofariz coloque azeite, esmague o alho, os coentros, junte um pouco de sal grosso e reserve o piso.

Num tacho ao lume, coloque as fatias de pão e adicione caldo de cozer o bacalhau. Mexa até as fatias estarem desfeitas. Junte o piso e misture.

Adicione metade do bacalhau lascado e envolva. Deixe cozer durante quatro minutos.

Coloque num prato bonito, de preferência de barro, disponha as restantes lascas de bacalhau por cima, um pouco de coentros frescos e a gema de ovo. Misture já na mesa.

Dica do chef: a textura fica ao seu critério sendo a açorda mais líquida e as migas mais sólidas. Para quem gosta de um sabor mais ácido pode dar um pequeno toque com vinagre de vinho branco.