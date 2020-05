Em muitos países asiáticos, são inúmeras as bancas de comida de rua que as exibem e comercializam mas, se não é pessoa de arriscar, o melhor é confecioná-las no conforto de sua casa. Esta é uma forma nutritiva e originalmente deliciosa de saborear a carne desta ave em churrasco. Do que é que está à espera para ir já a correr ligar o grelhador?

6. Peito de frango recheado com requeijão e manjericão em molho de tomate

Uma receita perfeita para todos os dias em que lhe apetece um prato saboroso mas fácil de preparar e simples de confecionar. À carne de frango, junta-se aqui a textura cremosa do requeijão, finalizando com um toque da cozinha italiana. Uma proposta de Joana Roque, a criadora do blogue As Minhas Receitas, colaboradora da revista Jardins.

7. Quiche de frango e bacon com cebolinho

Para além de ser uma forma original e saborosa de reaproveitar os restos desta carne de ave, que muitos apreciam, constitui também uma refeição deliciosa, se a servir com uma salada de alface, rúcula e/ou tomate. Se preferir, também pode juntar 60 gramas de miolo de noz e/ou avelã picado ao recheio quando misturar os ovos com as natas.

8. Chow mein de frango e acelgas com vinho do Porto

É um apreciador da gastronomia tradicional chinesa? Então vai gostar de experimentar esta receita! Joana Roque, blogger, autora de livros de culinária e colaboradora regular da revista Jardins, revisita uma popular especialidade da cozinha asiática, que surge aqui numa versão renovada, exótica e (muito) nutritiva. É de provar, comer e babar por mais.

9. Peito de frango crocante com molho de iogurte

Uma forma original de saborear e de se deliciar com aquela que é uma das carnes mais apreciadas em todo o mundo numa receita com um toque de Margarida Magalhães, a fundadora do projeto digital Cooking&Margarida.com. Para obter um prato com um travo cítrico (ainda) mais acentuado, substitua o limão por lima ou até por toranja.

10. Salteado de peito de frango com couves-de-bruxelas e grão

Sem ideias para o jantar de amanhã ou para o almoço do dia seguinte? Deixamos-lhe uma proposta muito tentadora que tem vegetais e carne branca magra como ingredientes principais e que se confeciona em menos de nada. Pode acompanhar este prato com arroz branco, com esparregado ou com batata cozida. Experimente e bom proveito!