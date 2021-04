Pizza de frango com base de beringela e rúcula selvagem

Preparação

1. Corte as beringelas em fatias finas. Num grelhador antiaderente coloque um fio de azeite e grelhe as fatias de beringela, até que estejam douradas.

2. Distribua as fatias de beringela num tabuleiro redondo até cobrir todo o fundo e volte a colocar uma segunda camada de beringela.

3. Distribua uniformemente o molho de tomate por cima das beringelas. Acrescente o frango e o tomate-cherry e finalize polvilhando com o queijo mozzarella.

4. Leve a pizza ao forno por alguns minutos, até que o queijo derreta levemente. No final, decore-a com as folhas de rúcula selvagem e com as azeitonas.