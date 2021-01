Esparguete com alho, tomate, rúcula, queijo fresco e tomilho

3. Tempere com pimenta-preta e envolva a rúcula, os tomates cortados em gomos e o queijo cortado em pequenos cubos. Retifique os temperos, se necessário. Sirva de imediato, polvilhado com o tomilho.

Dicas

Pode utilizar outra erva aromática em vez do tomilho e queijo mozarela em vez do queijo fresco. Experimente também temperar com coentros, hortelã da ribeira ou poejos. Se gosta de experimentar novos sabores e se se preocupa em seguir uma alimentação cuidada, esta é a receita ideal para si. Uma proposta diferente e tentadora alia diversos ingredientes ricos em vitamina A e C e minerais como o cálcio e fósforo. De que está à espera? Parta numa aventura de sabores e elabore um prato original!