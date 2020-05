Salteado de peito de frango com couves-de-bruxelas e grão

Preparação

1. Corte o peito de frango em tiras grossas e tempere-as com sal, pimenta, um dente de alho picado e o colorau, misturando tudo muito bem. Entretanto, coza as couves-de-bruxelas a vapor ou em água temperada com um pouco de sal.

2. Leve uma frigideira antiaderente ao lume com o azeite e deixe aquecer. Junte o frango e deixe cozinhar de ambos os lados até ficar douradinho. Retire a carne e reserve.

3. Pique a cebola e o restante dente de alho. Leve a refogar no mesmo azeite onde alourou as tiras de frango. Junte o tomate pelado sem sementes partido em cubinhos e o grão-de-bico e tempere com um pouco de sal e pimenta, metade dos coentros picados e metade do alecrim, também picado. Deixe cozinhar em lume brando mexendo de vez em quando, cerca de 10 minutos.

4. Acrescente, finalmente, o frango já cozinhado ao refogado, juntamente com as couves-de-bruxelas escorridas e cortadas ao meio. Tempere com os restantes coentros e alecrim e deixe cozinhar mais alguns minutos. Sirva de imediato.