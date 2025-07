A cidade de Lamego acolhe, em setembro, a edição inaugural do HOST Douro, iniciativa dedicada à hospitalidade enquanto campo de reflexão e prática transversal. Durante dois dias, o Teatro Ribeiro Conceição será palco de conversas, mesas redondas e experiências gastronómicas com o objetivo de promover o território, valorizar o setor e estimular o debate em torno dos desafios que marcam a relação entre pessoas, serviços e comunidades.

O evento, a 14 e 15 de setembro, é promovido pela CIM Douro – Comunidade Intermunicipal do Douro e reúne oradores e profissionais com percurso em áreas como gastronomia, restauração, hotelaria, design e serviço público. Entre os nomes confirmados estão os chefs Rui Paula, Pedro Lemos, Vasco Coelho Santos e Óscar Geadas, bem como os oradores Kristell Monot (restaurante Mugaritz), Rui Sanches (Grupo Plateform) e Elza Yranzo (food designer e curadora de Barcelona).

Para além das sessões de debate, a programação inclui almoços gastronómicos com assinatura de chefs convidados, em colaboração com restaurantes e produtores locais. A Toca da Raposa e várias quintas da região fazem parte do alinhamento.

"O HOST Douro apresenta-se como um espaço de diálogo aberto e multidisciplinar, abordando a hospitalidade não apenas no contexto turístico, mas como valor estruturante com impacto económico, social e cultural", sublinha a organização que "pretende afirmar o evento como referência nacional e internacional na área".

Os bilhetes estão disponíveis em regime early-bird até 8 de julho, com preços de 50€ por dia ou 90€ para o passe geral. A partir dessa data, os valores passam a 55 e 100€, respetivamente.