O vinho branco Quinta das Pereirinhas Grande Reserva Alvarinho 2020, produzido pela Quinta das Pereirinhas, na sub-região de Monção e Melgaço, conquistou o "Prémio Excelência UVVA: Melhor Vinho Branco UVVA/Melhor Vinho UVVA 2025". Elaborado pelo projeto familiar Pereirinhas em Vila Nova - Troviscoso, Monção, trata-se de um Alvarinho obtido a partir de uma única parcela, cujas uvas maceraram e fermentaram em curtimenta total, seguindo-se um estágio de 18 meses em tonéis velhos de castanho antes do engarrafamento.

O "Prémio Excelência UVVA: Melhor Amarante/Prémio António Lago Cerqueira" distinguiu o Nativo Reserva 2020, produzido pelo projeto Três Rostos, liderado pelo enólogo António Sousa, na sub-região de Amarante. O vinho conta com um lote de Alvarinho (70%) e Avesso (30%), castas fermentadas em separado e posteriormente loteadas e envelhecidas em barrica.

O vinho Quinta da Lixa Reserva 2018, produzido por Quinta da Lixa na sub-região do Sousa, granjeou o "Prémio Mérito UVVA: Melhor Tinto", sendo o resultado do lote das castas Vinhão (95%) e Alvarinho (5%), co-fermentadas em conjunto.

O "Prémio Melhor Rosé" distinguiu o Quinta de Santa Cristina Espadeiro e Alvarinho 2023, produzido por Garantia das Quintas, na sub-região de Basto, e o "Prémio Mérito UVVA: Melhor Espumante" sublinhou as borbulhas do Reguengo de Melgaço Reserva Alvarinho Espumante 2020, produzido pelo Hotel do Reguengo de Melgaço, na sub-região de Monção e Melgaço.

A quarta edição dos Prémios UVVA decorreu em paralelo com a oitava edição do evento UVVA - Universo do Vinho Verde Amarante. No total estiveram em competição 70 vinhos (espumantes, brancos 29, rosés e tintos), representativos dos 31 produtores presentes no evento UVVA - Universo Vinho Verde Amarante, que foram provados e avaliados, em prova cega, por um júri constituído por Anca Poiana (enóloga Adega Casal Martins), Carla Tiago (enóloga Kopke Group), Patrícia Porto (responsável laboratório Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes), Agostinho Peixoto (formador em turismo e vinhos), David Teixeira (sommelier), José Augusto Moreira (jornalista e crítico Público/Fugas), José João Santos (jornalista e crítico Revista de Vinhos) e Tiago Paula (sommelier e presidente Associação dos Escanções de Portugal).

O evento UVVA decorre nos claustros do Convento de São Gonçalo, no centro histórico de Amarante, até domingo, 22 de junho, com prova aberta pelos produtores representados, sessões de show cooking, conversas sobre vinho, restaurantes em funcionamento contínuo, sessões de poesia, música ao vivo e atuações de Dj´s.