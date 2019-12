Frango com gengibre e lima e ervilhas-de-quebrar

Preparação

1. Corte o frango em cubos. Coloque-os numa taça e tempere-os com sal e pimenta. Acrescente o sumo de meia lima, o gengibre ralado, metade dos coentros frescos picados e a malagueta em juliana fininha e envolva bem.

2. Entretanto leve uma frigideira ao lume com um fio de azeite e deixe aquecer. Junte depois o frango e a marinada e deixe saltear em lume forte, mexendo sempre, até o frango começar a ganhar alguma cor.

3. Adicione as ervilhas-de-quebrar previamente arranjadas (sem fio) e deixe saltear mais uns minutos até estarem cozinhadas mas ainda crocantes. Termine polvilhando com os restantes coentros e acompanhe com arroz branco e uma salada verde.