Todos os ingredientes se ligam de uma forma muito especial que resulta numa receita saborosa.

"Adoro tornar as receitas básicas do dia a dia em algo diferente, divertido e ainda mais nutritivo. Estas panquecas são isso mesmo e uma ótima solução para os pequenotes aí de casa que teimam em dizer que não gostam de coisas verdes". As palavras são da nutricionista Ana Isabel Monteiro a partir do seu livro "Vegetariano nas Quatro Estações".

Esta receita traz uma forma diferente de comer vegetais. O frango, recheado com espinafres e queijo mozarella, juntamente com o tempero, tem ainda mais sabor. Uma sugestão da Auchan.

Um excelente acompanhamento ou mesmo um prato principal para dias de refeições ligeiras.

Uma massa fantástica de se trabalhar, deliciosa e que fica seca e nada gordurosa.

Um pequeno‑almoço completo e multicolorido que nos garante um aporte equilibrado de nutrientes, muitas vitaminas e minerais, maior saciedade por várias horas. Uma receita de Joana Moura, a partir do livro "Alimentação Fora da Caixa".