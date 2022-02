Frango recheado com mozzarella e espinafres

Preparação

Comece por retirar o frango do frio cerca de 15 minutos antes, para poder ficar à temperatura ambiente e cozinhar de forma homogénea.

Abra os bifes, tempere com alho em pó e sal, adicione algumas folhas de espinafre, uma fatia de queijo mozzarella e uma folha de manjericão em cima do queijo. Feche com palitos.

Grelhe num fio de azeite até os bifes ficarem totalmente cozinhados no interior e dourados no exterior.

Sirva com salada, por exemplo, de espinafres baby acompanhados de pimentão assado, temperada com azeite e umas pedrinhas de sal.

Dica do chefe: acompanhe este prato com uma porção de arroz, massa, batata ou até um acompanhamento diferente como o couscous.

Dica do nutricionista: Os espinafres apresentam uma composição nutricional com significativa quantidade em cálcio, fósforo, potássio, magnésio, zinco, iodo e algumas vitaminais tais como, A, B, C e D. Contêm um teor interessante em ferro e clorofila e são ricos em ácido oxálico.