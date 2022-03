Panquecas de laranja e espinafres

"Adoro tornar as receitas básicas do dia a dia em algo diferente, divertido e ainda mais nutritivo. Estas panquecas são isso mesmo e uma ótima solução para os pequenotes aí de casa que teimam em dizer que não gostam de coisas verdes". As palavras são da nutricionista Ana Isabel Monteiro a partir do seu livro "Vegetariano nas Quatro Estações".