Este ano o festival arranca na sexta-feira, 5 de setembro, com uma iniciativa em estreia, a “Grande Arrozada – Edição Limitada”, com cinco chefs, cinco tipos de arroz distintos, cinco interpretações muito diferentes: do mais tradicional ao mais inesperado. De cada receita haverá 350 doses e só se serve a partir das 18h00 até acabar.

Nos dias 6 e 7, a Alameda transforma-se num palco de gastronomia ao ar livre, ao reunir 29 chefs de nomeada. De acordo com a organização do Arrebita Portimão, a Amuse Bouche, “este ano o destaque vai para o Algarve, com dez projetos da região, sendo cinco do concelho anfitrião do festival, com propostas que vão da cozinha contemporânea e arrojada à matriz tradicional pura e dura, com a participação inédita do icónico restaurante U Venâncio”.

Ainda de acordo com a entidade promotora do encontro, “a alta cozinha sai dos restaurantes e chega à rua, ao alcance de todos, com entrada livre e pratos de autor a 7,5€, para que todos possam provar o que de melhor se faz no país, sem reservas, dress code ou barreiras. E este ano, a oferta gastronómica é ainda mais equilibrada: há pratos de carne portuguesa e peixe fresco local, opções vegetarianas e sobremesas criadas por quatro chefs diferentes em cada dia”.

A animação vai além dos tachos, com DJs a passar música todo o dia, um touro mecânico para testar a destreza, e a coragem, dos mais destemidos, mesa de matraquilhos para disputas acesas, animação e outras atividades.