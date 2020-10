Tempeh frito em molho de soja doce

É muito comum no Oriente provarmos pratos agridoces ou salgados, ligeiramente adocicados, como é o caso deste. A receita original leva açúcar ou melaço, além de molho de soja doce. No caso vertente usa-se o molho de soja tradicional e o doce é introduzido com a geleia de arroz.