Wrap de atum

"'To wrap' é um verbo que na língua inglesa significa embrulhar. Uma das novas tendências, inspirado no típico taco mexicano. Adoro, e é o ideal para trazer versatilidade a muitas das minhas receitas, que se tornam práticas ao serem convertidas em snack", refere Inês Simas na apresentação a esta receita retirada do livro "Cru".