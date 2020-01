Qual é o seu top 3 de alimentos picantes? Descubra boas opções

Para além de estimular o funcionamento do coração e do intestino delgado, o sabor picante ajuda a regular a nossa temperatura corporal, baixando-a. Neste sentido, os sabores picantes são indicados para consumir com maior regularidade quando as temperaturas estão mais altas e precisamos de arrefecer o corpo. Não é por acaso que os sabores picantes são tão utilizados em climas quentes como a Ásia e África

Assim... Deixo o meu top 3 de alimentos picantes de boa qualidade! O que lhe parece?

Gengibre - O gengibre é uma raiz com sabor picante e elevadas propriedades medicinais. As principais propriedades do gengibre passam pela ação anticoagulante, vasodilatadora, digestiva, anti-inflamatória, analgésica e antipirética. Normalmente é associado ao controlo do peso e desintoxicação. Esta ação é possível pelo efeito termogénico que acelera o metabolismo e, assim, estimula a circulação sanguínea.