No imaginário popular, a segunda-feira carrega consigo um peso inevitável de recomeço e cansaço. O Dom Alfonso 1890, em Cascais, decidiu contrariar essa associação e tornar este dia numa experiência diferente. Entre piattini acompanhadas de brindes em boa companhia, o início da semana ganha um novo ritmo, provando que a segunda-feira também pode ser sinónimo de diversão e leveza, com música ao vivo ou DJ, cocktails que nos transportam para Itália e um espaço cuja decoração evoca a costa amalfitana.

De bruschettas a tártaros, entre outros mini-pratos de inspiração napolitana, as criações chegam à mesa acompanhadas de um clássico Spritz ou, para quem prefere algo sem álcool, uma limonada artesanal. A experiência completa tem o valor de apenas 18€ por pessoa, e repetições, de comida ou bebida, ficam por 8€ cada.

Segundo Tiago Adriano, diretor de marketing do Legacy Hotel Cascais, Curio Collection by Hilton, “temos música, bebidas e comida, mas acima de tudo queremos criar um ambiente que alivie a pressão de uma segunda-feira mais difícil". As "Mondays" do terraço do hotel já começam a ganhar popularidade, e cada semana traz novidades no menu.

O restaurante aposta num conceito genuinamente italiano, com chefs italianos que privilegiam massa caseira e produtos frescos comprados diretamente no mercado local de Cascais. Andrea Astone é o chef executivo do restaurante, onde se quer sobretudo “oferecer comida de conforto, mas com qualidade e autenticidade italiana. Cada prato procura criar prazer e uma experiência italiana autentica”, acrescenta o responsável de marketing.

Mais do que um restaurante do hotel, o Don Alfonso quer ser um ponto de encontro para a comunidade local. “Cerca de 70% dos clientes são residentes da zona, e queremos que vejam o restaurante como um espaço de convívio, não apenas ligado à estadia no hotel. Temos duas entradas, incluindo uma pela Avenida 25 de Abril, para facilitar o acesso diário”, explica Tiago Adriano, uma vez que um dos maiores constrangimentos dos restaurantes de hotel é precisamente a ideia de que estão vedados a quem não está hospedado, o que atualmente não corresponde de todo à verdade.

âMonday is the New Fun Dayâ ou como transformar as segundas-feiras num dia de prazer créditos: Divulgação

O espaço é multifacetado: com decoração instagramável, permite jantares de grupo ou eventos privados para até 24 pessoas e adapta-se ao inverno com áreas cobertas. À noite, a atmosfera torna-se ainda mais apelativa, com o Pátio Sul, como é conhecido o terraço, a transformar-se num cenário para música, conversa e cocktails, evocando o aperitivo típico italiano.

O hotel dispõe de 58 quartos, onde parte tem vista para Sintra, e todos possuem varandas privativas. Aberto a não hóspedes há serviços como spa, sauna e três salas de tratamento. A piscina exterior e o ginásio podem ser utilizados em exclusividade pelos clientes do hotel, garantindo conforto e privacidade. A decoração inclui uma exposição de arte cujas peças – quadros e cerâmicas – podem ser adquiridas pelos clientes, proporcionando uma experiência diferenciadora para apreciadores de arte. “O desafio é sempre proporcionar algo diferente”, afirma Tiago Adriano.

O Pátio Sul é, além destes eventos, um espaço apelativo para almoços e jantares abertos à comunidade. O conceito do restaurante segue o modelo internacional do Don Alfonso, o primeiro em Portugal. “Trabalhamos com produtos italianos de qualidade e mantemos o padrão da cozinha original. A culinária italiana é valorizada pelos chefs, e isso nota-se em cada prato servido”, conclui o diretor de marketing.

Com a iniciativa “Monday is the New Fun Day”, o Don Alfonso 1890 mostra que é possível transformar o início da semana numa oportunidade de lazer, cultura e gastronomia. As segundas-feiras deixaram de ser temidas e passaram a ser um dia para celebrar, experimentar e partilhar momentos, enquanto o tempo o permitir.

Mas nem só de segundas-feiras se fazem os fins de tarde do Pátio Sul. Às terças-feiras, a proposta “Golden Bites” é ideal para quem aprecia petiscos: por 12€ por pessoa são servidos onion rings, chips trufadas, arancini e uma cerveja. Às quartas-feiras entra em cena o cocktail Sgroppino, uma mistura fresca de prosecco, limão e vodka, com o “Sgroppino Fix” (16€ por dois). As quintas-feiras são dedicadas ao luxo do mar, com ostras e espumante na proposta “Bubbles Up, Shell Down” (18€ por pessoa). E, para terminar a semana, as sextas-feiras trazem “Cheese and Wine Makes Everything Fine”, com tábuas de queijos e vinho a 18€ por pessoa.

O SAPO Lifestyle esteve no Don Alfonso 1890 a convite.