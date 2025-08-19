Todas as quartas-feiras, entre as 20h00 e as 22h30, o recém-renovado Lounge Tapas Bar transforma-se num palco intimista, onde o Fado se cruza com pratos da cozinha tradicional. O convite é à degustação de um menu composto por Caldo Verde, Chouriço assado e um copo de vinho, numa homenagem à cultura portuguesa. A refeição orça os 10€ por pessoa.

Para além deste menu, o Lounge Tapas Bar oferece uma carta variada, com opções que vão desde o Camarão à guilho e Muxama de atum, até às tradicionais Moelas, Pica-pau e Ovos rotos com presunto de Monchique. Todos os ingredientes são frescos e, em grande parte, de origem local. A experiência é acompanhada por uma carta de vinhos composta por produtores algarvios, reforçando a ligação à região. Os preços variam entre os 5 e os 15€.

Noites de verão em Albufeira com fado e cozinha portuguesa créditos: Divulgação

Situado a 900 metros da Praia Maria Luísa e a poucos quilómetros da Praia da Falésia, o Velamar Boutique Hotel (Estr. de Albufeira, Olhos de Água) apresenta-se totalmente renovado em 2025. A unidade dispõe de 73 quartos e duas suítes.

As reservas podem fazer-se através do telefone 289 073 808 ou pelo e-mail booking@velamarboutiquehotel.com