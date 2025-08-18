A semana começa sob a contagem decrescente do movimento retrógrado de Saturno em Carneiro, caminhando para trás até que, no dia 1 de setembro, regresse a Peixes para alegria de uns e tristeza de outros. Carneiro, Balança, Caranguejo e Capricórnio do primeiro decanato comemoram, enquanto Peixes, Virgem, Gémeos e Sagitário do último decanato se preocupam. Neste contexto, contam também planetas, luminares e ascendentes nestes posicionamentos.

Como vos disse na semana passada, estamos a viver um momento de paragem para reflexão. É como se estivéssemos suspensos, à espera de algum movimento a qualquer instante. Nada se move de facto, todo o movimento parece em falso e nada acontece. No entanto, setembro chega com a promessa de mais mudanças, com dois eclipses razoavelmente exigentes: um lunar em Peixes e um solar em Virgem. Mas sobre setembro falarei em detalhe na última semana de agosto.

Dia após dia, as tensões entre Mercúrio e Plutão e entre Marte e Saturno/Neptuno diminuem, e os planetas pessoais seguem livres da pressão dos poderosos transpessoais. Mercúrio e Marte avançam sem pressão a partir do dia 23, e sentiremos um grande alívio. Sempre que um planeta mais denso faz aspetos difíceis com planetas pessoais ou com o Sol e a Lua, sentimos essa tensão bem no centro do peito, como angústia e medo.

Contudo, no mesmo momento em que Mercúrio e Marte se libertam, Vénus, o planeta do amor e dos relacionamentos, que está nos últimos graus de Caranguejo, começa a ser fortemente pressionado por Plutão, e muitos relacionamentos serão postos à prova. É um período em que devemos ter atenção ao excesso de intensidade, que pode levar a atitudes e reações pouco racionais. Pode ser um tempo de sentir em excesso, pelo que todo o cuidado é pouco. Quando a razão não consegue dominar certas emoções, podemos criar ou envolver-nos em situações difíceis de gerir. Não é altura para discutir os seus relacionamentos; espere alguns dias para o fazer.

No dia 23, a Lua inicia um novo ciclo, entra na fase Nova nos primeiros graus de Virgem, formando um aspeto tenso com Urano em Gémeos, e podemos esperar por imprevistos. Este período pode estar associado a alguns rompimentos na vida pessoal e/ou profissional, mas também a uma forte sensação de libertação. O dia 23 é sábado, por isso tenha atenção aos excessos, aos riscos mal calculados, à impulsividade e ao aumento da ansiedade. Não é um bom momento para iniciar nada, seja um projeto ou um romance.

Marte em Balança começa a receber um aspeto tenso de Júpiter em Caranguejo; no entanto, quando Júpiter está envolvido, mesmo em tensão, não provoca grandes estragos. Devemos, sim, ter atenção à forte tendência para o exagero nas ações e reações. A ansiedade pode aumentar, assim como a impulsividade. Estaremos mais determinados, mas devemos analisar cuidadosamente os objetivos que queremos alcançar. Há tendência para atitudes passivo-agressivas.