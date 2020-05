Peito de frango recheado com requeijão e manjericão em molho de tomate

Preparação

1. Lave bem os tomates e corte-os em cubinhos. Descasque os dentes de alho e pique-os finamente. Leve uma frigideira ao lume com um fio de azeite e acrescente os dentes de alho picados e o tomate. Tempere com sal e pimenta e deixe refogar.

2. Entretanto, à parte, esmague o requeijão com um garfo e junte-lhes o manjericão finamente picado e incorpore bem.

3. Tempere os peitos de frango com sal e pimenta e com uma faca afiada faça uma pequena bolsa. Recheie essa bolsa com a mistura de requeijão e manjericão e coloque os peitos de frango recheados no molho de tomate.

4. Tape a frigideira e deixe os peitos de frango cozinhar, cerca de 15 minutos. Se necessário acrescente um pouco de água durante a cozedura. Acrescente mais umas folhas de manjericão fresco e sirva acompanhado de arroz ou espaguete e uma salada verde. Bom proveito!