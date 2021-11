Ao contrário do que sucede no verão, uma época que pede pratos mais leves e comidas mais frescas, existem outras alturas que exigem refeições mais substanciais. Comida de conforto que nos transporta, de imediato, para a cozinha das nossas avós e até mesmo, nalguns casos, das nossas bisavós. Preparada com formas de fazer e com ingredientes que, no nosso quotidiano agitado, nem sempre temos à mão. Se é o que lhe anda a apetecer, encontra aqui 10 receitas deliciosas, simples e fáceis de preparar, que são perfeitas para um dia como o de hoje.

1. Creme de abóbora e cenoura com gengibre

Anda com vontade de uma sopa reconfortante, nutritiva e, ao mesmo tempo, com um paladar irresistível? Esta é perfeita para si! Muito económica e fácil de preparar, tem a vantagem de ser rica em vitaminas e minerais essenciais. Substitua a abóbora por 450 gramas de curgete e polvilhe o creme com pequenos cubos de pão torrado no momento de o servir. Se preferir, pode também polvilhar esta sopa com lascas de amêndoa torrada.

2. Crepes salgados com espinafres e requeijão

Apesar de os romanos já os consumirem, foram os franceses que fizeram deles aquilo que são hoje, uma especialidade gastronómica incontornável, com uma versatilidade que permite agradar a todos os tipos de paladares. Adicione um fio de mel ao recheio dos crepes antes de os enrolar. Em vez de espinafres, também pode preparar esta receita com grelos salteados ou com brócolos cozidos.

3. Quiche de sobras de peru com batatas e cogumelos

Ideal para acabar com os restos de algumas refeições, esta receita prepara-se num ápice. Para além de ser perfeita para um lanche ou como petisco, acompanhada com uma salada, converte-se numa refeição saudável e nutritiva. Substitua as natas por natas de soja, se preferir. Para um sabor ainda mais requintado, polvilhe a tarte com 50 gramas de pinhões ou de amêndoas lascadas na reta final da cozedura.

4. Batatas gratinadas com creme de leite de coco e alho-francês

O acompanhamento perfeito para um prato de carne grelhada que também pode ser ingerido sozinho. Acompanhado por uma salada de vegetais ou por legumes salteados em alho e azeite, faz as delícias dos vegetarianos. Pode preparar esta receita sem descascar as batatas. Se preferir, também as pode polvilhar com cebolinho picado finamente, em vez do tomilho, antes de as levar à mesa.

5. Gratinado de nabo e curgete com pão e parmesão

Uma receita vegetariana que, para além de ser original, saudável, nutritiva e fácil de confecionar, utiliza ingredientes alimentares diferentes dos que está habituado a usar no quotidiano. Uma forma alternativa de ingerir mais vegetais. Se gosta de camarão, pode juntar 300 gramas de camarão cozido cortado em pequenos pedaços ao gratinado antes de o polvilhar com o queijo mozarela.

6. Risoto de cogumelos portobello com champanhe e lascas de queijo parmesão

É um dos pratos de arroz mais apreciados em todo o mundo e são muitos os portugueses que já não passam sem ele. Esta receita, muito fácil de preparar, vai tornar-se na estrela dos pratos familiares que vai passar a servir em sua casa. Adicione 150 gramas de gambas cozidas cortadas em pedaços ao risoto na reta final da cozedura, envolvendo bem. Vai gostar do sabor!

7. Polvo assado no forno com batatas e cebolas

É uma das receitas tradicionais mais apreciadas e tem a vantagem de ser nutricionalmente equilibrada. Aprenda a preparar esta especialidade gastronómica, muito fácil de confecionar, que agrada a toda a família. Adicione 100 gramas de azeitonas pretas à receita no momento em que estiver a colocar os ingredientes na assadeira. Também pode polvilhar este prato com ovo cozido picado na altura de servir.

8. Empadão de carne com chouriço à antiga

Reconfortante, saborosa e nutritiva, esta receita, fácil de preparar, remete para os paladares e para as confeções gastronómicas de (outros) tempos em que ainda havia tempo para desfrutar tranquilamente do prazer de cozinhar em família. Se gostar mais, substitua a carne de vaca por peito de peru ou bifes de frango picados. Se preferir, em vez de chouriço, também pode usar farinheira.

9. Crumble de maçã com baunilha e frutos silvestres

Simples, fresca, saborosa e deliciosamente tentadora. Não é esta a sobremesa que procura? Não vai querer perder esta sugestão da autoria do reputado chef Henrique Sá Pessoa! Este crumble de maçã e frutos silvestres pode ser a forma ideal de terminar uma refeição. Sirva-o quente ou morno.

10. Bolo de especiarias com peras assadas

Uma forma original e inovadora de surpreender os seus familiares com uma confeção gastronómica que utiliza uma das frutas mais consumidas pelos portugueses. Além de deliciosa, esta receita prepara-se num ápice. Em vez de usar as peras inteiras, pode, se preferir, descascá-las, cortá-las em pedaços e introduzi-las na massa do bolo. Também pode utilizar maçãs em vez de peras. Se não aprecia gengibre em pó, substitua-o por erva-doce.