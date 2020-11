Crepes salgados com espinafres e requeijão

Preparação

1. Descasque o alho e lamine-o. Salteie os espinafres em azeite e alho em lume brando. Esfarele o requeijão e misture-o com os espinafres. Tempere com sal e pimenta e envolva bem.

2. Retire o preparado de espinafres e requeijão do lume e reserve-o, num local quente, para uso posterior.

3. Misture a farinha com o ovo, a gema e o leite. Tempere com sal e bata com um batedor de varas até obter uma massa homogénea.

4. Unte uma frigideira antiaderente com óleo e leve-a ao lume.

5. Com o auxílio de uma concha verta um pouco de massa na frigideira, espalhe-a com movimentos circulares, para que se distribua uniformemente no fundo da frigideira, cobrindo-o numa camada fina.

6. Frite o crepe durante cerca de um minuto de cada lado, virando-o com uma espátula. Repita todo o processo até esgotar a massa, tendo o cuidado de untar sempre a frigideira antes de fritar um novo crepe.

7. Distribua o preparado de espinafres e requeijão no centro dos crepes que preparou e enrole-os. Sirva de imediato.