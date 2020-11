Batatas gratinadas com natas e requeijão

Preparação

1. Descasque as batatas e lave-as. Com uma mandolina ou num processador com disco de corte para fatiar, corte-as em rodelas finas, com cerca de quatro milímetros. Reserve. Descasque o alho e pique-o finamente.

2. Leve um tacho ao lume com o leite, as natas, o alho picado e metade da manteiga. Tempere com sal, pimenta e noz-moscada.

3. Adicione as batatas. Quando levantar fervura, reduza a temperatura e deixe cozinhar durante cerca de 15 minutos. Esfarele o requeijão e reserve. Ligue o forno a 180º C.

4. Unte um tabuleiro com margarina e coloque metade do preparado de batatas. Adicione o requeijão e polvilhe levemente com pimenta preta e noz-moscada.

5. Cubra o requeijão com o restante preparado de batatas e adicione um pouco mais de pimenta preta e de noz-moscada.

6. Distribua por cima a restante manteiga em pequenos pedaços, polvilhe com o queijo relado e leve ao forno a gratinar durante cerca de 50 minutos. Sirva de imediato.