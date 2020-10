Lasanha de peixe com tomate e cogumelos

Preparação

1. Arranje o peixe e coza-o, durante cerca de 10 minutos. Retire-o e, na mesma água, deixe ferver meia cebola, uma folha de louro e a salsa, durante cerca de 15 minutos. Enquanto isso, retire as espinhas do peixe e desfie-o.

2. Retire o caldo do lume e reserve um decilitro para utilização posterior. Pique a restante cebola, o dente de alho e o tomate, sem pele nem sementes.

3. Refogue, no azeite, a cebola picada, o alho e o tomate. Junte a outra folha de louro e o peixe e envolva. Junte os cogumelos, refresque com o vinho e o caldo de peixe e deixe cozinhar, para apurar, durante cerca de 10 minutos.

4. Nesse entretanto, coza a massa da lasanha, durante cinco minutos, em água temperada com sal e um fio de óleo.

5. Forre um tabuleiro retangular com três folhas de lasanha e disponha o preparado de tomate e cogumelos sobre ela. Repita a operação até acabar a massa.

6. Verta, de seguida, o molho bechamel, distribuindo-o uniformemente por cima da lasanha e polvilhe-a, depois, com o queijo ralado. Tempere com pimenta e leve ao forno, a 180º C, até gratinar. Sirva de imediato.