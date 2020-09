Espetadas de novilho com pimentos e manga

5. Leve as espetadas a grelhar. Sirva-as polvilhadas com orégãos e regadas com o sumo de limão, espremido na hora.

Dicas

Acompanhe as espetadas com arroz branco ou com batatas fritas. Se anda a procurar fazer uma alimentação mais saudável, pode servi-las com uma salada de alface e tomate, com esparregado ou com batata cozida. Em vez de carne de novilho, pode usar frango ou porco ou até mesmo uma combinação das três carnes.