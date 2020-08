Pudins de leite condensado com caramelo e framboesas frescas

Preparação

1. Bata bem os ovos num liquidificador. Junte o leite condensado e o leite e bata energicamente. Ligue o forno a 180º C.

2. Leve o açúcar ao lume numa panela até ficar moreno. Adicione a água e deixe engrossar.

3. Retire o caramelo do lume e distribua-o por seis formas individuais. Verta o pudim por cima e leve ao forno, em banho-maria, durante cerca de 45 minutos.

4. Passado esse tempo, abra o forno e verifique a cozedura. Retire os pudins cuidadosamente, deixe-os arrefecer e leve-os ao frigorífico durante cerca de duas horas.

5. Desenforme os pudins para os pratos de servir, regando-os com o caramelo. Decore-os com as framboesas frescas. Sirva de imediato.