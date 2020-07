Gelado de chocolate com pistácios

Preparação

1. Leve um tacho ao lume com o chocolate partido em pedaços e a manteiga, mexendo sempre até obter uma mistura cremosa.

2. Numa taça, bata as natas, juntamente com o açúcar em pó, até ficarem firmes. Reserve no frigorífico.

3. Com uma batedeira elétrica, bata na velocidade média o açúcar e as gemas de ovo até obter uma mistura cremosa.

4. Adicione o leite e o chocolate derretido ao preparado anterior e misture, durante cerca de três minutos, até ficar bem incorporado.

5. Adicione as natas batidas à mistura anterior e envolva cuidadosamente com a ajuda de uma espátula.

6. Verta o preparado num recipiente retangular e leve ao congelador até solidificar, durante cerca de seis horas ou, idealmente, de um dia para o outro.

7. Cerca de cinco minutos antes de servir, retire o gelado do congelador. Pique grosseiramente os pistácios. Sirva o gelado em bolas polvilhado com os frutos secos.