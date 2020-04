4. Uma vez (con)gelado, retire do congelador três a quatro minutos antes de servir. Decore com grãos de café e com folhas de hortelã. Bom proveito!

3. A cada 20 a 30 minutos, retire o recipiente do congelador e, com a ajuda de uma colher de pau, misture de novo para evitar que endureça e que forme uma camada de gelo.

Dicas

Utilize um adoçante que resista a altas temperaturas. Também pode usar descafeinado. Com apenas 50 calorias por dose, este gelado light de iogurte com sabor a café que lhe propomos é ideal para quem tem problemas no sistema imunológico, prisão de ventre e, ainda, para quem se encontra em dieta ou se sente cansado. Pode servi-lo com doce de morango light.