Gelado de tomate com quefir e folhas de hortelã

Preparação

1. Prepare, num tacho pequeno, uma calda com o açúcar e dois copos de água, deixando ferver alguns minutos em lume brando. Quando a calda estiver pronta, retire-a do fogão e deixe-a arrefecer.

2. À parte, tire a pele dos tomates, reservando um tomate-cereja para a decoração. Escalde os restantes em água quente para que seja mais fácil de remover. Retire as sementes e reduza-os a sumo na liquidificadora.

3. Bata as claras em castelo com uma pitada de sal.

4. Incorpore as claras em castelo, pouco a pouco, no sumo de tomate, juntamente com o quefir. Adicione a calda de açúcar, já fria, envolvendo. Misture tudo muito bem com a ajuda de uma batedeira.

5. Coloque o gelado num recipiente metálico e leve-o ao congelador para que solidifique, sem que fique muito duro. Tire o preparado para fora e esmague-o com um garfo, voltando a pôr no congelador mais umas horas. Repita este processo duas vezes.

6. Cerca de cinco minutos antes de servir, retire o gelado do congelador. Corte o tomate-cereja que reservou em pequenos cubos. Sirva o gelado em bolas, decoradas com os pedaços de tomate-cereja e folhas de hortelã inteiras.