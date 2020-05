Gelado de pêssego branco e uísque com mel

Preparação

1. Lave os pêssegos, descasque-os, descaroce-os, corte-os em pequenos pedaços e reserve-os no frigorífico. Bata as natas e reserve-as também no frio.

2. Bata a clara de ovo em castelo. Adicione uma colher de sopa de açúcar, envolva bem e reserve no frigorífico.

3. Numa liquidificadora, junte os pêssegos, o resto do açúcar, o uísque e o sumo do limão. Triture tudo.

4. Envolva as natas e as claras em castelo no preparado obtido, envolva bem e leve ao congelador num recipiente de vidro ou de plástico, durante três a quatro horas.

5. Retire o gelado do congelador pelo menos cinco minutos antes de servir. Aguarde um pouco e regue-o com o mel. Bom proveito!