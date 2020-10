Bolachas de manteiga com aranhas de chocolate

Preparação

1. Derreta a manteiga em lume brando. Misture o açúcar com a manteiga e a essência de baunilha e bata bem. Adicione, aos poucos, a farinha ao preparado anterior, envolvendo-a cuidadosamente.

2. Junte o ovo e bata com a ajuda de uma colher de pau. Quando a massa formar uma bola, deixe repousar no frigorífico durante, pelo menos, meia hora.

3. Polvilhe uma superfície lisa com farinha, estenda a massa com um rolo e, com a ajuda de um copo ou de um cortador, corte as bolachas. Ligue o forno a 150º C.

4. Unte um tabuleiro com manteiga, polvilhe-o com farinha e leve as bolachas ao forno durante 10 a 15 minutos. Passado esse tempo, retire-as e deixe-as arrefecer.

5. Parta o chocolate para um tacho pequeno. Junte as natas e leve a derreter, em lume brando, mexendo sempre.

6. Transfira o creme de chocolate para uma seringa de pastelaria. Decore, de seguida, as bolachas, fazendo traços para desenhar as patas das aranhas. Termine a decoração com um dos Maltesers, usando iogurte grego para fazer os olhos dos aracnídeos.