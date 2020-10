Tarte de maçã com rosto ameaçador

Preparação

1. Lave as maçãs. Descasque-as e corte-as em pedaços pequenos. Leve um tacho com o açúcar e a água ao lume. Adicione os cubos de maçã e deixe ferver durante oito minutos, mexendo ocasionalmente.

2. Retire as maçãs do lume, junte a canela e deixe arrefecer.

3. Forre uma tarteira com uma embalagem de massa quebrada, mantendo por baixo o papel vegetal que a acompanha. Ligue o forno a 180º C.

4. Verta o preparado de maçã na tarteira e forre a tarte com a restante massa quebrada, depois de recortar uns olhos e uma boca. Use as sobras de massa para a decoração do rosto ameaçador.

5. Leve a tarte ao forno durante 15 a 20 minutos. Passando esse tempo, retire-a do forno, deixe-a arrefecer e sirva-a em fatias.