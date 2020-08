Preparação

1. Corte os abacates ao meio e retire-lhes o caroço. Corte a polpa em cubos, coloque-os numa saladeira e regue-os com o sumo do lima para que não oxidem e escureçam. De seguida, tempere-os com o azeite, o sal e a pimenta.

2. Lave o tomate. Pele-o e corte-o em cubos muito pequenos. Junte-os ao abacate e misture cuidadosamente. Pele e pique a cebola e misture-a, também, na saladeira. Antes de a picar, reserve, todavia, algumas rodelas maiores para o empratamento.

3. Acrescente um pouco de funcho à salada de vegetais e envolva suavemente. Reserve o restante para decorar o tártaro de camarão. Descasque os camarões e corte-os em quatro. Reserve alguns inteiros para decorar o prato.

4. Utilizando aros de metal redondos, disponha uma camada da mistura de abacate, tomate e cebola no fundo de um prato e, por cima, os pedaços de camarão. Termine outra camada da mistura, pressionando ligeiramente.

5. Leve o tártaro de camarão com tomate e abacate ao frigorífico até à hora de servir. No momento de o levar à mesa, retire os aros de metal e decore com os restantes camarões e com funcho. Sirva o tártaro sobre as rodelas de cebola que reservou.