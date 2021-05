Batatas gratinadas com creme de leite de coco e alho-francês

Preparação

1. Numa panela, coloque o leite de coco e o alho-francês cortado em rodelas finas. Tempere com sal, pimenta e noz-moscada e leve ao lume.

2. Quando o alho-francês estiver cozido, retire o preparado do lume e triture até obter um creme. Reserve para utilização posterior.

3. Lave as batatas e corte-as em rodelas, com a ajuda de uma mandolina. Reserve para utilização posterior. Ligue o forno a 180º C.

4. Num tabuleiro de ir ao forno, coloque um pouco do creme de alho-francês e disponha depois, por cima, as batatas forrando todo o tabuleiro. Repita a operação até esgotar as batatas e o preparado de leite de coco e alho francês, terminando com o creme.

5. Polvilhe as batatas com o queijo ralado. Leve a gratinar no forno durante cerca de 40 minutos. Sirva de imediato, decorado com um raminho de tomilho.