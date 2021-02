Mousse de chocolate com Nutella com cobertura de papaia e morango

Preparação

1. Separe as gemas das claras. Leve um tacho ao lume, em banho-maria, com a água e o chocolate partido em pedaços. Mexa ocasionalmente até derreter o chocolate.

2. Retire o tacho do lume e incorpore, cuidadosamente, as gemas, o açúcar baunilhado e a Nutella. Misture bem e reserve.

3. Bata as claras em castelo. Adicione-as, de seguida, ao preparado do chocolate, envolvendo-as delicadamente.

4. Transfira a musse por quatro copos ou taças pequenas, sem encher demasiado. Leve ao frigorífico durante, pelo menos, uma hora e meia.

5. Lave os morangos e corte-os em pequenos pedaços. Lave a papaia, descasque-a e corte em pequenos cubos.

6. Leve um tacho ao lume com a água a ferver e com o açúcar. Deixe macerar durante uns minutos até o açúcar dissolver completamente. Mexa cuidadosamente, retire do lume e deixe arrefecer. Leve ao frigorífico durante, pelo menos, uma hora.

7. Sirva a musse fresca, decorada com o preparado de morango e papaia. Bom proveito!