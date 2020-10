Chocolate quente light com travo tropical

5. Disponha o chocolate em quatro chávenas e, para finalizar, polvilhe com a restante mistura de bagas e com um pouco de cacau em pó. Sirva de imediato.

1. Coloque o coco ralado numa tigela. Triture as bagas de goji e as amoras brancas numa picadora durante alguns segundos. Adicione a mistura obtida ao coco ralado e misture os ingredientes.

Dicas

Substitua o leite de coco por leite de aveia e as amoras brancas por framboesas. No final, polvilhe com canela e açúcar baunilhado. Vai gostar do sabor!