Hambúrguer de novilho com vegetais e molho coquetel caseiro

Preparação

1. Misture, numa taça, a maionese, o ketchup, a mostarda e o molho inglês. Envolva suavemente até obter um molho uniforme. Reserve para uso posterior.

2. Tempere a carne com sal e pimenta e grelhe-a. Corte o pão de hambúrguer ao meio no sentido horizontal e toste os dois lados interiores.

3. Transfira a parte inferior do pão de hambúrguer para um prato e barre-a com o molho coquetel. Sobreponha a alface e a cebola e, de seguida, o hambúrguer.

4. Cubra a carne com a fatia de queijo e com as rodelas de tomate e pepino. Barre a parte superior do pão com um pouco de molho e disponha-a sobre os vegetais. Sirva de imediato.