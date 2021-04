Tiramisu de matcha com um toque de baunilha

Preparação

1. Numa tigela grande, misture as claras, o açúcar e o extrato de baunilha. Bata com uma batedeira de varas até obter uma espuma. Adicione o mascarpone e envolva cuidadosamente até incorporar o queijo.

2. Dissolva três colheres de sopa de pó de matcha na água e bata vigorosamente a mistura obtida num liquidificador. Deixe arrefecer.

3. Mergulhe metade dos palitos de la reine no chá de matcha e disponha-os no fundo de taças. Espalhe metade da mistura de queijo mascarpone e polvilhe com um pouco de pó de matcha.

4. Repita a operação, formando camadas com o resto dos palitos e do preparado de queijo mascarpone.

5. Peneire uma camada fina e uniforme de pó de matcha por cima e leve ao frigorífico durante, pelo menos, duas horas. Sirva o tiramisu frio.