Pudim de coco cremoso

Preparação

1. Coloque todos os ingredientes numa panela e mexa bem. Leve a mistura para cozinhar a uma temperatura média, mexendo sempre, durante 10 a 15 minutos, até a mistura se soltar do fundo da panela e ficar com a consistência de um creme.

2. Transfira o creme para uma forma de pudim retângular e deixe arrefecer ligeiramente antes de o colocar no frigorífico durante, pelo menos, três horas.

3. Tire o pudim do frigorífico e desenforme-o para um prato de servir. Polvilhe o pudim com o coco ralado e leve novamente ao frigorífico por 15 a 20 minutos. Sirva o pudim de coco fresco cortado em quadrados ou retângulos, decorado com as folhas de hortelã.