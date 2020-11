Bolo de chá verde com iogurte e limão

Preparação

1. Tire a manteiga do frigorífico e deixe-a à temperatura ambiente. Prepare uma chávena de chá verde mais forte do que o habitual e reserve para uso posterior. Ligue o forno a 180º C.

2. Num recipiente, junte a gelatina em pó, o iogurte, a farinha, os ovos, o fermento e o açúcar. Bata tudo até obter um preparado homogéneo.

3. Unte uma forma redonda com margarina e com um pouco de farinha. Verta a massa cuidadosamente e leve ao forno a cozer durante cerca de 30 minutos.

4. Passado esse tempo, verifique a cozedura. Depois de cozido, retire o bolo do forno e deixe-o arrefecer completamente, à temperatura ambiente, antes de o servir.