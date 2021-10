Não se sabe qual foi o primeiro povo a confecioná-las mas, dois milhares e meio de anos antes da atual era cristã, os assírios e babilónios já as preparavam e consumiam. Com o passar dos séculos, as massas foram-se generalizando um pouco por todo o mundo. As de trigo e ovo são as mais comuns mas, no continente asiático, as de arroz são as preferidas de muitos. Os italianos elevaram-nas à condição de ícone gastronómico e as novas variedades no mercado, com alfarroba, espelta, algas e até ervilhas, atraem ainda mais consumidores.

1. Talharim do mar salteado com azeite e alho

Adora um bom prato de massa e não consegue resistir a camarões e mexilhões? Então esta é a receita de que estava à espera! Simples, rápida e muito fácil de preparar, surpreende pela versatilidade e pelo paladar. Em vez de talharim, pode prepará-la com qualquer outro tipo de massa. As que integram algas, à venda em lojas especializadas, combinam particularmente bem.

2. Esparguete com pesto e espinafres

Uma receita de inspiração italiana, plena de paladar, reinventada com um toque mediterrânico. Já sabe o que vai fazer para o jantar de amanhã? Este prato de massa, aromático e saboroso, pode ser uma solução! Em vez desta massa, pode usar outra da sua preferência. Para uma experiência diferente, adicione 150 gramas de gambas cozidas descascadas no momento de servir.

3. Lasanha de carne que não precisa de ir ao forno

Além de ser mais fácil e mais rápida de preparar, também é menos calórica e mais nutritiva. Uma receita de inspiração italiana que se faz num ápice e que vai agradar, seguramente, a toda a família. Adicione 50 gramas de chouriço cozido picado ao recheio da lasanha. Se preferir, sobre a carne, antes de colocar uma nova camada de massa, disponha alguns pinhões. Vai gostar do sabor!

4. Esparguete com alho, tomate, rúcula, queijo fresco e tomilho

Uma proposta equilibrada e aromática, sem grandes artifícios, que materializa o melhor da cozinha de inspiração mediterrânica, considerada uma das mais saudáveis do mundo. Para lhe dar mais sabor, pode prepará-la com uma das novas massas com espinafres, tomate, ervilhas, legumes ou até mesmo azeitona, à venda em supermercados, hipermercados e lojas gourmet. Este é um prato que até os mais pequenos vão adorar!

5. Pad thai à tailandesa

É um dos pratos mais populares na Tailândia e é perfeito para surpreender familiares e amigos nos convívios gastronómicos que muitos fazem aos fins de semanas, nas férias e nos feriados. Apesar de ser tradicionalmente preparado com massa de arroz, pode dar-lhe um toque (ainda) mais oriental, confecionado-o com massa chinesa. Em alternativa, pode usar esparguete.