As maçãs não servem só para fazer bolos e tartes, apesar de ser essa a utilização que a maior parte lhes dá quando as usa na cozinha. Ricas em vitaminas, sais minerais e fibras, são uma das frutas mais apreciadas e consumidas pelos portugueses. A maçã, à semelhança de frutos como o ananás, surpreende pela sua versatilidade, uma vez que, devido à acidez de algumas das variedades, pode ser facilmente incorporada em pratos salgados, conferindo-lhes um agradável e irresistível paladar agridoce.

1. Miniquiches com maçãs, cebolas e queijo gratinado

Uma entrada deliciosamente diferente ou o acompanhamento perfeito para uma refeição leve, servido com uma salada, preparada com uma variedade de fruta que previne a osteoporose e a artrite. Se preferir, pode substituir as maçãs indicadas nesta receita por qualquer outra variedade deste fruto à venda ou até mesmo por peras ou marmelos.

2. Timbale de maçãs de Val Venosta, beringela e queijo na grelha

Sem ideias para surpreender os seus familiares e/ou amigos com uma especialidade gastronómica que, além de saborosa, também é saudável? Temos a receita perfeita para si. Esta! Pode jogar com a intensidade e com as texturas dos queijos e/ou com a doçura ou a acidez das maçãs, usando um tipo de queijo diferente em cada piso do timbale.

3. Crumble de maçã com baunilha e frutos silvestres

Simples, fresca, saborosa e deliciosamente tentadora. Não é esta a sobremesa que procura? Não vai querer perder esta sugestão da autoria do conceituado chef Henrique Sá Pessoa! Para que esta tentação não se reflita na balança, prefira, para a acompanhar, gelados à base de leite e/ou iogurte ou opte ainda por um sorvete à base de fruta.