No fim de uma refeição, por mais copiosa que seja, há sempre espaço para mais um doce. Os mais gulosos não lhes resistem e até os que não têm a gula como pecado maior acabam por não dizer que não a uma colherada, ainda que depois se fiquem por aí. Vivemos, nos tempos que correm, numa sociedade que ingere muitos produtos industrializados, demasiados até na opinião dos médicos, pelo que estas propostas acabam por ser mais saudáveis, desde que as saboreie sempre com conta, peso e medida.

1. Panna cotta de chocolate com cerejas em calda de açúcar

Uma irresistível sobremesa de inspiração italiana, repleta de sabor, que alia uma das iguarias mais apreciadas a um dos ingredientes com mais apreciadores em todo o mundo. Substitua, se gosta de ir variando as receitas, o chocolate de leite por chocolate branco e as cerejas por morangos. Obterá uma sobremesa igualmente fresca e deliciosa!

2. Pudins de leite condensado com caramelo e framboesas frescas

Preparam-se num instante e não têm grande ciência na sua confeção. Além disso, têm a vantagem de serem mais saudáveis e nutritivos do que os de preparação instantânea que encontra à venda no mercado. Em vez de utilizar formas, pode levar o preparado ao forno numa forma única redonda com uma abertura central e servi-lo, depois, em fatias.

3. Tiramisu italiano com licor de uísque

Uma alternativa à versão tradicional que, no entanto, mantém todo o sabor que faz desta uma das sobremesas preferidas de muitos em diferentes partes do mundo. Para além de ser muito económica, esta é também uma receita bastante simples de preparar. Se preferir, substitua o queijo mascarpone por queijo Philadelphia ou até por skyr natural.

4. A musse de chocolate caseira mais fácil e rápida de fazer

É uma das receitas mais apreciadas em todo o mundo. Se não tem muita queda para a cozinha e/ou não é grande apreciador das versões instantâneas, deixou de ter desculpas. Substitua o chocolate negro por chocolate de leite, por chocolate branco ou por chocolate ruby. Se preferir, polvilhe a musse com pinhões no momento de servir.

5. Leite-creme de coco queimado

Uma alternativa com um ligeiro toque tropical e um suave aroma cítrico, perfeita para aqueles dias em que nos apetece uma coisa doce mas leve. Deliciosa e muito fácil de preparar, é a sobremesa perfeita para os seus jantares familiares. Substitua a casca de limão por casca de lima ou por casca de toranja para obter um resultado diferente.

6. Delícia de manga e papaia com um toque tropical

Leve, com uma apresentação irresistível e muito fácil de preparar, é a sobremesa perfeita para quem anda a tentar perder peso. Também pode ser servida ao pequeno-almoço, ao lanche ou ingerida depois de um treino. Substitua a papaia por duas peras maduras e o mel por duas colheres de sopa de leite condensado. Não fica tão light mas é delicioso!

7. Suflês leves de citrinos com cascas de laranja confitadas e folhas de alecrim

Uma receita rica em vitamina C e em luteína, que faz bem aos olhos. Uma proposta com assinatura do chef francês Maxime Ogus, ex-consultor gastronómico da empresa Transitions Optical. Use preferencialmente recipientes refratários com cerca de oito centímetros de diâmetro quando confecionar esta receita para um resultado melhor.

8. Tiramisu com vinho do Porto para saborear com chocolate quente

Para um lanche diferente, criativo e original, nada como aliar todo o sabor de uma das mais populares sobremesas italianas, aqui com um ligeiro toque português, a uma das bebidas mais apreciadas em todo o planeta. Em vez de vinho do Porto, pode utilizar um licor de ervas ou outra bebida alcoólica da sua preferência para aromatizar o tiramisu.

9. Leite-creme de citrinos e especiarias

Uma receita imperdível que a blogger Marisa Valadas, autora do blogue Sweet My Kitchen e do livro "À descoberta de novos sabores – Dos quatro cantos do mundo para a cozinha portuguesa", publicado pela editora Vogais, estreou, em exclusivo, no Modern Life/SAPO Lifestyle. Em vez de o queimar, pode polvilhá-lo com suspiros esmagados.

10. Musse de chocolate com crumble de brownie

Uma tentação imperdível para os (muitos) que não conseguem resistir a um doce. Uma receita muito económica e muito fácil de preparar que vai fazer furor no seu próximo almoço ou jantar de família. Vai uma aposta? Pode polvilhá-la com pinhões antes de a decorar com os raminhos de hortelã, para lhe conferir um elemento mais crocante.